Yarışmanın amacı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kültürel mirasını daha erişilebilir ve sürdürülebilir bir şekilde tanıtmak için teknoloji odaklı çözümler üretmektir. Katılımcılar, yenilikçi dijital projelerle kültür turizmini daha cazip hale getirmeyi hedefliyorlar. Kültürel varlıkların korunması ve tanıtılması, dijital platformlarla daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

İki ana kategoride dereceye girenlere ödüller verilecek

Yarışma iki ana kategoride düzenleniyor: Lise ve üniversite seviyesinde. Her iki kategoride de birincilere ödül olarak büyük miktarda para ödülleri verilecek. Lise seviyesindeki birinciye 70 bin TL, ikinciye 60 bin TL, üçüncüye ise 50 bin TL verilecek. Üniversite ve üzeri kategorisinde ise birinciye 80 bin TL, ikinciye 70 bin TL ve üçüncüye 60 bin TL ödül verilecek.Katılımcılar, projelerini 15 Ocak’a kadar www.teknofest.org üzerinden başvuru yaparak gönderebilirler. Yarışmaya katılım ücretsiz olup, gençlerin teknoloji ve kültür turizmi alanında yenilikçi çözümler geliştirmeleri bekleniyor.

Teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm

Bu yarışma, Türkiye’nin kültürel mirasını dijital araçlar kullanarak global düzeyde tanıtmayı amaçlayan bir platform sunuyor. Aynı zamanda, turizm sektörünün dijitalleşmesine katkıda bulunarak, sektördeki geleceğin projelerine ilham kaynağı olmayı hedefliyor. Geliştirilen projeler, yerel ve uluslararası düzeyde hem kültür hem de turizm alanlarında büyük bir değer yaratmayı amaçlıyor.