İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Buray, Gündoğdu Meydanı’nda on binlerce hayranıyla buluştu. Sevilen şarkıları ve enerjik sahne performansıyla İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Buray, festivalin yedinci gününde sahne alarak Olmuşum Leyla, Rampapapam ve Mecnun gibi hitlerini İzmirlilerle birlikte seslendirdi. Sahne performansı boyunca dinleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Ünlü şarkıcı, Mecnun şarkısı sırasında büyük şişme topları sahneden hayranlarına fırlattı. İzleyiciler, topları yere düşürmeden birbirlerine atarak eğlenceli ve renkli görüntüler oluşturdu.

Konser sonunda hayranlarına seslenen Buray, “İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Öncelikle bizi sizlerle buluşturan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Yolu Festivali’ne kocaman bir alkış rica ediyorum. Alkışların en büyüğü sizlere gelsin” dedi.