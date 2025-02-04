İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ın önemli simgelerinden biri olan 26 Ağustos Kapısı’nda güçlendirme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında kapının yıpranan çelik aksamı güçlendirilecek ve yapının dayanıklılığı artırılacak.

Kültürpark’ın tarihi kapıları yenileniyor

İzmir’in en önemli yeşil alanlarından biri olan Kültürpark’ın tarihi kapılarından 26 Ağustos Kapısı, uzun yıllardır çeşitli hava koşulları ve dış etkenler nedeniyle yıpranmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu tarihi yapının çelik aksamını güçlendirerek hem dayanıklılığını hem de estetik görünümünü iyileştirmeyi hedefliyor. Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmaların bir hafta içerisinde tamamlanmasını planlıyor.

Diğer kapılar da yenilendi: Kültürpark’taki restorasyon hamlesi

Kültürpark’ın tarihi dokusunun korunması adına başlatılan restorasyon çalışmaları 2023 yılında Lozan, Montrö, 9 Eylül ve Cumhuriyet kapılarıyla başlamıştı. Bu kapılar, hem sağlamlaştırıldı hem de görsel açıdan yenilenerek Kültürpark’ın estetik yapısına katkı sağladı. 26 Ağustos Kapısı’na yönelik projede ise çevredeki bazı ağaçların zarar görme riski nedeniyle revizyon yapılması gerekti. Bu süreç uzayınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi çelik aksamın güçlendirilmesi kararını aldı.

Revizyon süreci ve güçlendirme çalışmaları

Kültürpark’ın tarihi kapılarının restorasyonu, şehri simgeleyen önemli yapılardan birinin daha korunmasına olanak sağlayacak. 26 Ağustos Kapısı’ndaki güçlendirme çalışmalarının ardından, yapının daha uzun yıllar İzmir halkına hizmet vermesi bekleniyor.