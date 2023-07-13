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Hatice DAĞLI/ BANDIRMA, (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de, kum yüklü kamyonete arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Otçu (62), hayatını kaybetti. Kaza, saat 14.00 sıralarında, Bandırma ilçesi Aksakal mevkisinde meydana geldi. 10 PG 035 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Otçu, 10 PP 053 plakalı kum yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Otçu, hafif ticari araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasan Otçu'yu araçtan itfaiyeciler çıkardı. Sağlık ekibinin kontrolünde, Otçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Otçu'nun cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) FOTOĞRAFLI