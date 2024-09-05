Türkiye’de sadece üç bölgede yetişen ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kum zambakları, Urla’da koruma altına alındı. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, bu nadide bitkinin sadece Urla için değil, tüm Türkiye için değerli bir doğal miras olduğunu belirtti. Urla Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, kum zambaklarının korunmasına yönelik farkındalığı artırmayı amaçladı.

Kum zambaklarının koruma altına alınması

Urla’nın Atatürk Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinlikte, kum zambaklarının korunması ve bu konuda farkındalık oluşturulması için önemli adımlar atıldı. Etkinliğe Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Belediye Meclis Üyeleri, Urla Araştırmaları Merkezi Genel Sekreteri Kemal Ergün, Atatürk Mahallesi Muhtarı Rahime Tekin ve mahalle sakinleri katıldı. Başkan Balkan, sahilde yapılacak yürüyüş yolları ve park projeleri hakkında bilgi vererek, bu alanın hem bakımını hem de peyzajını belediyenin yapacağını belirtti.

Başkan Balkan’ın açıklamaları

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, kum zambaklarının Türkiye için önemli bir doğal miras olduğunu vurguladı. “Atatürk Mahalle Muhtarım ve burayı korumak için canla başla mücadele eden mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Burada imar planlarında 7 metrelik bir yürüyüş yolu var. Bu projeyi hayata geçirip, parklarımızı ve bisiklet yolumuzu önümüzdeki nisan ayında tamamlayacağız” diye konuştu.

Emeği geçenler ve koruma çabaları

Atatürk Mahallesi Muhtarı Rahime Tekin, kum zambaklarının korunması için uzun yıllardır emek verdiklerini belirterek, mahalle sakinlerine ve derneklere teşekkür etti. Urla Araştırmaları Merkezi Genel Sekreteri Kemal Ergün, kum zambaklarının endemik bir tür olduğunu ve Urla Kalabak sahilinde en yoğun olarak bulunduğunu ifade ederek, bu türün Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alındığını belirtti.

Halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor

1950’li yıllarda kum zambaklarının dikimini yapan İbrahim Zorlular’ın torunu Dilek Zorlular, halkın bilinçsizliğinden şikayet ederek, kum zambaklarının korunması için duyarlılık çağrısında bulundu. Zorlular’ın eşi Bozkurt Saraç ise, yıllardır bir tane bile zambak koparmadıklarını ve sahilin kum ile beslenmesi gerektiğini vurguladı. Saraç, “Bu çiçekler doğaya aittir ve koruma altına alınmalıdır” dedi.

Çevreci destek ve temizlik çalışmaları

Etkinliğe katılan sivil toplum kuruluşları ve çevreciler de kum zambaklarının korunması için temizlik yaparak ve bilgi panoları asarak destek verdiler. Katılımcılar, kum zambaklarının yetiştiği alanın korunması ve farkındalığın artırılması için katkıda bulundular.

Kum zambağı, nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı bir bitki türüdür. Beyaz çiçekleri ve tuz toleransı yüksek olan bu bitki, aşırı yaz sıcaklarında su ihtiyacını atmosfer neminden sağlar. Kum zambağı, Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınmıştır ve soğanlarının sökülmesi yasaktır.