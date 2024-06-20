Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyünde bulunan tavuk kümesinde çıkan yangında, 20 bin civciv yanarak hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Kısa sürede büyüyen yangın, Musa Zengin’e ait 25 bin kapasiteli tavuk kümesinin büyük bir bölümünü sardı. Mahallede yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

20 bin civciv telef oldu

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı kümese müdahale etti. İçeride bulunan 8 günlük civcivlerden yaklaşık 20 bini yanarak telef oldu. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, kümes kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen kümesin sahibi Musa Zengin ve oğlu Muhammed Zengin, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Her iki vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.