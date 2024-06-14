Antalya Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir sportif alanlarda çeşitli dallarda başarı gösteren öğrencileri ödüllendirdi.Mehmet ŞENTÜRK ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Kumluca ilçesi Kaymakamlık Toplantı salonunda düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Okul Müdürleri ve Öğrenciler katıldı.
Ödül alan öğrencilerin derece alanları ve okullarına ait bilgiler
KUMLUCA SPOR LİSESİ
BOCCE : ERKEKLER TÜRKİYE 2. LİĞİ (Takım Olarak)
1. Adnan ŞEN
2. Mete KURUBAŞ
3. Hasan Semih YILMAZ
4. Bayram Mert ÇİFTÇİ
5. Mustafa Ecrin KARATAŞ
BOKS : FERDİ 60 KG TÜRKİYE 2. Sİ
1. Burak FİDAN
GÜREŞ : CW ENERJİ YAĞLI GÜREŞ LİĞİ BİRİNCİLERİ ( Liderleri)
1. Anıl EFE
2. Kemal Enes ÖNDER
Ve Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması İl ve Bölge Birincisi ile Türkiye 7. Si olan öğrenci Ömer Faruk Böcü ödüllendirildi.