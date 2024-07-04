EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - 654. ve 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, altın kemeri memleketine ebedi olarak götürmek istiyor.

Okulu, 2015 yılında düzenlenen 654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Osman Aynur'u, 2018 yılında da 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde karşılaştığı Şaban Yılmaz'ı yenerek altın kemerin sahibi oldu.

Başarılı güreşçi, Kırkpınar'da üç yıl üst üste şampiyon olarak altın kemeri memleketi Antalya'ya ebedi olarak götürmeyi amaçlıyor.





- "Tüm pehlivanlar yıl boyunca Kırkpınar için hazırlanıyor"

Başpehlivan Okulu, AA muhabirine, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi sezonunun iyi geçtiğini söyledi.

Kırkpınar'a iyi şekilde hazırlandığını belirten Okulu, "Tüm pehlivanlar yıl boyunca Kırkpınar için hazırlanıyor. Edirne'ye geldik ve son antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bizim olimpiyatımız Edirne, Kırkpınar. İnşallah 2015 ve 2018'de olduğu gibi hedefimiz altın kemeri Antalya'ya götürmek olacak." dedi.

Okulu, sakatlığı nedeniyle üç kez üst üste ameliyat geçirdiğini ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu anlattı.

Sakatlık sürecinin çok zor geçtiğini dile getiren Okulu, "Bu yıl hiçbir sakatlığım kalmadı. Allah'ın izniyle kış sezonunu da çok iyi çalışarak geçirdim. Her başpehlivanın hedefi Kırkpınar'da altın kemeri kuşanmaktır. İnşallah bize de nasip olur. Antalya'ya üç defa üst üste altın kemeri götüren olmadı. Yaşımız daha genç, üç yıl üst üste altın kemeri alarak Antalya'ya götürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.





- "Genç pehlivanları destekliyoruz"

Okulu, başpehlivanlık kategorisinde 11 yıldır güreştiğini ve alttan gelen sporcuların da iyi yetiştiğini belirtti.

Pehlivanın başarısının çalışmaya bağlı olduğunu söyleyen Okulu, "Genç arkadaşlarımız da iyi çalışıyor. Geçen yıl Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu. Genç pehlivanları destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.