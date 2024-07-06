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Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yanan faytonu söndürmek için dışarı çıkanlara pompalı tüfekle ateş açıldı. Fikriye Silistireli hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

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