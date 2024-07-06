Olay, gece saat 02.00 sularında Yalı Mahallesi 1671 Sokak'ta meydana geldi. Silistireli ailesine ait fayton, evlerinin yakınında park halindeyken kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.
Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı
Yanan faytonu söndürmek için dışarı çıkanlara pompalı tüfekle ateş açıldı. Fikriye Silistireli hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
Polis Soruşturması Devam Ediyor
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Editör: Nurican ALBAYRAK