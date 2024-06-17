Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurbanlık seçerken dikkat etmesi gereken önemli bir konu daha gündemde. Avukat Nimet Türe, küpesiz, kayıt dışı veya sahte kayıtlı hayvanlardan kaynaklanan sorunlarda vatandaşların tazminat hakkının olmayabileceği uyarısında bulundu. Türe, hayvanla ilgili bir sağlık sorunu ortaya çıktığında vatandaşların ilk olarak veteriner hekimler tarafından rapor düzenletmesi gerektiğini belirtti.

Tazminat hakkı için gerekenler

Türe, Türk Veteriner Hekimler Birliği’nin kurbanlık hayvanları küpeleyerek kayıt altına aldığını ve bu hayvanların sağlık sorunları yaşaması durumunda vatandaşların tazminat alabileceğini söyledi. "Kurbanlık hayvanların kesimi sonrasında herhangi bir sağlık sorunu ortaya çıkarsa, vatandaşlar veteriner hekimlerden sağlık raporu almalıdır. Bu rapor, hayvanın geride kalan et parçasından alınan örneklerle ya da kan testi ile hazırlanabilir" diyen Türe, raporun hazırlanmasının ardından enfeksiyon sürecinin tespit edilip, il sağlık müdürlüğüne başvurularak tazminat hakkı elde edilebileceğini açıkladı.

Küpeli ve kayıtlı olmalı

Ancak Türe, küpesiz, kayıt dışı ya da sahte kayıtlı hayvanlardan kaynaklanan sorunlarda tazminat alınamayacağını belirtti. "Kurbanlık hayvanın küpeli ve kayıtlı olması çok önemlidir. Küpesiz ya da kayıt altına alınmayan hayvanlarla ilgili sorun yaşayan vatandaşlar, satıcıdan parasının iadesini talep edebilir veya ayıpsız bir misli ile değiştirme hakkına sahip olabilir. Fakat, bu tür hayvanlar için artık il sağlık müdürlüklerine başvuru yaparak tazminat alma hakkı bulunmamaktadır," dedi.

Kurban Bayramı'nda kurban vecibesini yerine getiren vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Türe, veteriner hekimden alınacak sağlık raporu ile Tüketici Hakem Heyeti'ne ya da Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak tazminat hakkının korunabileceğini söyledi. Ancak, küpesiz hayvanlar için il sağlık müdürlüklerinin tazminat ödemediğini hatırlattı.