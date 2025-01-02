Kur Korumalı Mevduat (Kkm) Uygulaması Resmen Sonlandırıldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilere sağlanan Kur Korumalı Mevduat (KKM) desteğini yürürlükten kaldırdı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, 2021 yılında hayata geçirilen KKM sistemi resmen sona erdiriliyor.

2025 Para Politikası ve KKM'nin sonu

Merkez Bankası, 2025 yılı Para Politikası metninde KKM'yi sonlandırma kararını açıklamıştı. Bu kapsamda döviz yükümlülüğü olan firmaların döviz ve Türk lirası mevduatlarına sağlanan kur koruma desteği kaldırıldı.

KKM sistemi, 20 Aralık 2021 tarihinde Türk lirasının değer kaybını önlemek için devreye alınmış ve uygulamaya başlanmasının hemen ardından TL, döviz karşısında %40 değer kazanmıştı. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, ekonomi yönetiminde KKM'nin sona erdirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

KKM'nin etkileri ve hacmi

KKM, 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 140 milyar dolarlık hacme ulaşmıştı. Ancak, bu sistemin kazananları ve kaybedenleri oldu:

Kazananlar: TL borç alan kesimler, düşük maliyetle finansmana ulaşma imkânı buldu.

TL borç alan kesimler, düşük maliyetle finansmana ulaşma imkânı buldu. Kaybedenler: TL tasarruf edenler ve sabit gelirli vatandaşlar, yüksek enflasyon karşısında alım güçlerini kaybetti.

Sistemden çıkış teşvik ediliyor

Merkez Bankası, KKM’den çıkışları hızlandırmak için TL mevduat faizlerini artırdı, KKM faizlerini ise düşürdü. Ayrıca bankaların KKM hesapları için Merkez Bankası’na yatırması gereken zorunlu karşılık oranları yükseltildi.

KKM neden sona erdirildi?

KKM’nin, Türk lirası tasarruf edenlerden TL borç alanlara kaynak transferine neden olduğu eleştiriliyordu. Sistemin ekonomik maliyeti artarken, yüksek enflasyon koşullarında sabit gelirli kesimler zarar gördü.