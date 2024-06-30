Kur korumalı mevduat (KKM) ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnası yarın itibarıyla sona erecek. Yeni bir karar alınmadığı takdirde, şirketler temmuz ayından itibaren bu vergi avantajından faydalanamayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz cinsinden KKM'de vergi avantajının yenilenmeyeceğini açıklamıştı.

Vergi istisnasının sonu

KKM ve katılım hesaplarına yönelik kurumlar vergisi istisnası, 30 Haziran 2024 itibarıyla sona eriyor. Bu istisna, ilk olarak 31 Aralık 2023'e kadar uygulanacak şekilde düzenlenmiş, daha sonra 30 Haziran 2024'e uzatılmıştı.

Yasal düzenleme

Düzenleme kapsamında, Cumhurbaşkanı'na sürenin bitimini takiben bu süreyi her defasında altı ayı geçmeyen dönemler halinde uzatma, uygulanan istisna oranını azaltma ve tekrar kanuni seviyesine getirme, hesap türü, hesapların vadesi ve açılış tarihine göre istisna oranını değiştirme yetkisi verilmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 21 Haziran haftasında KKM hesaplarında 35,8 milyar TL'lik bir düşüş yaşandı. Böylece KKM hesaplarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 33 milyar TL seviyesine geriledi.

Dövizden dönüşümlü mevduattaki düşüş

Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılım hesaplarında da sert düşüşler yaşandı. Mayıs ayında bu hesapların bakiyesi 5 milyar dolar azalarak 67,9 milyar dolara indi. Tüzel kişilerin stok bakiyesi ise 2,2 milyar dolar azalarak 19,2 milyar dolara geriledi. Türk Lirası KKM stok bakiyesi de 28 milyar lira azalarak 37,1 milyar liraya düştü.