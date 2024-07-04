Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 28 Haziran haftasına ait Haftalık Bankacılık Sektörü verilerini açıkladı. KKM'deki çıkışların devam ettiği ve 2024'ün ilk yarısında ciddi miktarda azalma yaşandığı görüldü.

KKM'deki bakiye azalmaya devam ediyor

BDDK verilerine göre, 28 Haziran haftasında KKM'den çıkışlar sınırlı da olsa devam etti. KKM'deki bakiye 2 trilyon 32 milyar 788 milyondan 2 trilyon 14 milyar 453 milyona geriledi. Bir haftadaki çıkış 18,3 milyar lira oldu.

6 aylık dönemdeki çıkışlar

2024 yılının ilk yarısında KKM'den toplam 562 milyar lira çıkış yaşandı. Sene başında KKM'de 2 trilyon 576 milyar 467 milyon lira bakiye bulunuyordu. Aradan geçen altı ayda KKM'deki bakiye 562 milyar lira azaldı. Bu, oransal olarak yüzde 22'lik bir çıkış anlamına geliyor.

KKM'deki azalmanın nedenleri

Ekonomik belirsizlikler ve piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdı. KKM'den çıkan yatırımcılar, alternatif yatırım araçlarına yöneldi.

Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve ekonomik düzenlemeler, yatırımcıların mevduat tercihlerinde değişikliklere yol açtı. Faiz oranlarındaki değişiklikler, KKM'deki çıkışları hızlandırdı.