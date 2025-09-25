Suya hasret İzmir’e sağanak geliyor yağış geliyor. Hava sıcaklıkları 10 derece düşecek, fırtına uyarısı yapıldı.

Yaz aylarını kuraklıkla geçiren kentte güneşli günler sona eriyor; serin ve yağışlı hava kente giriş yapıyor. Tahminlere göre sıcaklıklar 8 ila 10 derece arasında düşecek.

Fırtına kapıda

İçişleri Bakanlığı, özellikle İzmir’in kuzey kesimlerinde yarın ve cumartesi günü fırtına beklendiğini duyurdu. Açıklamada, rüzgâr hızının saatte 40 ile 80 kilometre arasında değişeceği, bu nedenle vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, olası çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınmasını istedi. Ayrıca resmi kurumların uyarı ve bilgilendirmelerinin takip edilmesi çağrısında bulunuldu.

Yağmurla birlikte serinleme geliyor

Uzmanlar, uzun süredir suya hasret olan İzmir’de yağışların barajlar ve yer altı su kaynakları için kritik önemde olduğunu belirtiyor. Yağmurların kentte kuraklığın etkilerini azaltması bekleniyor.

İşte İzmir’in ilçelerine göre hava durumu tahminleri: