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Tugay, İzmir’e 1984 yılında yapım fikri ortaya atılan ancak Efemçukuru Altın Madeni nedeniyle askıya alınan Çamlı Barajını kastederek “Biz göreve geldiğimiz zaman yakın çevresindeki iki barajdan su getireceğiz” demişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yerel seçimden önceki açıklamasına göre Gördes Barajı'nda şu an su tutulamıyor.

26 Temmuz 2020 tarihinde İZSU ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) arasında Gördes Barajı’nın İzmir’e içme suyu sağlayan iletim ve isale hatlarına ilişkin devir teslim protokolü imzalanarak tesisler protokolle İZSU Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

İZSU'dan edinilen bilgiye göre barajların doluk oranları şöyle:

Tahtalı ’da su seviyesinin son yılların en düşük seviyelerinden birini görmesi nedeniyle barajın altındaki Bulgurca Camisi yeniden görünür hale geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış ve ilkbahar döneminde yeterli yağış olmaması, baraj lardaki su seviyesini olumsuz etkiledi. Barajın doluluk oranı yüzde 26,4’e indi.

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