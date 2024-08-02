Denizli'de yaşanan kuraklık, pamuk ve kekik üretiminde ciddi rekolte kayıplarına yol açarak çiftçileri zor durumda bıraktı. Denizli Merkez Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, “Kekikte yüzde 50'lere varan verim düşüklüğü var. Aynı şekilde pamukta da mali sıkıntılar baş gösterdi” dedi. Dünya kekik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Denizli'de, kuraklık nedeniyle rekolte ve kalite kaybı yaşanıyor. Bu durum, çiftçilerin maliyetlerinin yükselmesi ve mahsul fiyatlarının düşmesiyle mağdur olmalarına neden oluyor. 2024 sezonunda büyük kayıplar yaşayan üreticiler, acil destek bekliyor.

Pamuk üreticileri de benzer zorluklarla mücadele ediyor. Geçen yıl 25 TL’den satılan pamuk, bu yıl 18 TL’ye kadar geriledi. Denizli Merkez Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, “Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Üretici çaresiz. Girdi maliyetleri sürekli artıyor ancak verilen primler sabit kalıyor. Böyle giderse çiftçimiz daha da zor günler geçirecek. Devletimizin duruma el atması ve destek olması gerekiyor” şeklinde konuştu.