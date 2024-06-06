İklim değişikliğinin en çok etkilediği ülkelerden biri olan Türkiye'de kuraklık, her geçen yıl artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün nisanda yayımlanan Meteorolojik Kuraklık Durumu Raporu’nda ülkenin üçte ikisi “şiddetli kurak” ve “orta şiddetli kurak” olarak nitelenirken, bu bölgelerde bazı illerde “çok şiddetli kuraklık” söz konusu. Şubat 2024-Nisan 2024 arası dönemi ele alan rapor kaygı uyandırırken uzmanlar kuraklıkla mücadele konusunda önemli tedbirler alınması gerektiğini vurguluyor.

Son 64 yılın en düşük yağışı

2024 Yılı Nisan Ayı Alansal Yağış Raporu’na göre Türkiye geneli nisan ayı yağışı normalinin ve geçen yıl nisan ayı yağışının altında gerçekleşti Yağışlar normaline göre yüzde 50 ve geçen yıl nisan ayı yağışlarına göre yüzde 67 azaldı. Nisan yağışları Bilecik, Bursa, Kastamonu, Samsun, Amasya, Tokat, Giresun, Rize, Trabzon Rize, Artvin, Ardahan, Burdur, Afyonkarahisar, Denizli ve Antalya sahil kesiminde yer yer yüzde 80’in üzerinde azalma gösterirken, İstanbul Avrupa yakası, Kırklareli, Çanakkale ve Mersin Mut çevrelerinde yüzde 60’ı aşan artışlar kaydedildi.

Bölge genelinde tüm bölgeler normalinin altında yağış almış, en fazla azalma gösteren bölge yüzde 70 ile Karadeniz Bölgesi oldu. Bölgenin 2024 yılı nisan ayı yağışları son 64 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

“Gri su önemli”

Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurdan Yıldırım, yaz aylarında su tasarrufu sağlamanın püf noktalarını anlattı. Yıldırım gri su kullanımının önemine dikkat çekerek, “Evde kullanılan suyu (duş, lavabo suyu gibi) arıtarak bahçe sulamasında veya tuvalet rezervuarında kullanabilirsiniz. Bu yöntem su tüketimini önemli ölçüde azaltabilir. Yağmur suyunu toplayarak bahçe sulamasında veya temizlik işlerinde kullanabilirsiniz. Bu, doğal su kaynaklarının korunmasına yardımcı olur. Su tasarruflu musluk başlıkları, duş başlıkları ve tuvalet rezervuarları kullanarak su tüketimini azaltabilirsiniz. Enerji verimliliği yüksek çamaşır ve bulaşık makineleri tercih edin” dedi.

Suyu verimli kullanma önerileri

Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurdan Yıldırım, su sıkıntısı yaşamamak için vatandaşların suyu tasarruflu ve verimli kullanmasının hayati önemde olduğunu belirtti. Yıldırım, şu uyarıları yaptı:

“Bulaşıkları elde yıkamak yerine, bulaşık makinesi kullanın. Makinenin tam dolu olmasına dikkat edin. Musluk ve borulardaki sızıntıları kontrol edin ve onarın. Küçük bir damlama bile büyük miktarda su kaybına neden olabilir. Tuvalet sızıntılarını kontrol edin. Klozetin içindeki su sürekli akıyorsa, bu durum ciddi su israfına yol açabilir. Bahçe sulamasını sabah erken saatlerde veya akşam geç saatlerde yapın. Bu, buharlaşma nedeniyle su kaybını azaltır. Damla sulama sistemleri kullanarak suyu daha etkin ve verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Kuraklığa dayanıklı bitkiler yetiştirin. Bu bitkiler daha az su tüketir ve su tasarrufuna katkı sağlar.”