İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma eylemleriyle tepki çeken Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm’deki evinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Olayın, Momika’nın sosyal medya platformu TikTok üzerinden canlı yayın yaptığı sırada gerçekleştiği bildirildi.

Evinde öldürülmüş halde bulundu

Stockholm’ün Södertälje semtinde meydana gelen olayda, polis ekipleri "şüpheli bir saldırı" ihbarı üzerine adrese yönlendirildi. Yetkililer, eve girdiklerinde 38 yaşındaki Momika’nın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. İsveç polisi, saldırının failini tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kur'an yakma eylemleriyle gündeme gelmişti

Salwan Momika, 2023 yılında Stockholm’deki cami önlerinde ve çeşitli kamusal alanlarda Kur’an-ı Kerim yakma eylemleri düzenleyerek büyük tepki toplamıştı. Bu eylemler nedeniyle hakkında nefret suçu kapsamında yargılama başlatılmıştı.

Ayrıca İsveç Göçmenlik Dairesi, Momika’nın oturum iznini iptal ederek sınır dışı edilmesine karar vermişti. Ancak, Irak’a geri gönderilmesi durumunda hayatının tehlikede olduğu gerekçesiyle bu karar uygulanmamıştı.

Saldırgan hala aranıyor

İsveç polisi, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliğini henüz açıklamazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Yetkililer, olayın nefret suçu davasıyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.