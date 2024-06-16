Turizm cenneti Antalya, Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren yoğun bir turist trafiğine sahne oluyor. Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte tatilciler, güneşin ve denizin tadını çıkarmak için Antalya'yı tercih etti. Kentin sahilleri, sabahın erken saatlerinden itibaren dolup taştı.

Rekor Sayıda Yabancı Turist

Antalya, bu yıl yabancı turist sayısında rekorlar kırmaya devam ediyor. Bayram tatiliyle birlikte bu sayı daha da arttı. Özellikle Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden gelen turistler, Antalya'nın güzelliklerinin tadını çıkarıyor.

Yoğunluk İkiye Katlandı

Cuma ve Arife günü yola çıkan tatilcilerin kente ulaşmasıyla birlikte sahillerdeki yoğunluk iki katına çıktı. Yerli turistler de bayram tatilini Antalya'da değerlendirmeyi tercih etti.

Tatilciler Memnun

Antalya'ya tatil için gelenler, hem hava şartlarından hem de şehirdeki imkanlardan oldukça memnun. Almanya'dan gelen Özcan Cengiz, "Güzel bir tatil geçiriyoruz. Hava sıcaklığı tam istediğimiz gibi. Sahildeki yoğunluk fazla olsa da bu güzel havanın tadını çıkarıyoruz" dedi.

Yoğunluğun Artması Bekleniyor

Kurban Bayramı'nın ilk günlerinde kurban kesimi ve ziyaretler nedeniyle şehir merkezinde sakinlik hakim olsa da, bu yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.