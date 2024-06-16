Bayram namazı, Müslümanlar için özel bir ibadettir ve yılda iki kez, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda kılınır. İki rekât olan bu namaz, cemaatle kılınır ve camide eda edilir. Bayram namazının diğer namazlardan farkı, her rekâtında üçer fazla tekbir alınmasıdır.

Bayram Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Kılınacak bayrama göre niyet edilir. Örneğin:

Ramazan Bayramı için: "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama."



Kurban Bayramı için: "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama."

Bayram Namazının Kılınışı:

İlk Rekat: İmam sesli, cemaat içinden "Allahüekber" diyerek tekbir alınır ve eller bağlanır.

Sübhaneke okunur.

İmamla birlikte 3 defa daha tekbir alınır. Her tekbirde eller kaldırılır ve yanlara bırakılır.

İmam "Euzü besmele" çeker, ardından Fatiha Suresi ve bir zamm-ı sure okur. Cemaat sessizce dinler.

Rüku ve secdeler yapılır. İkinci Rekat: İmam Fatiha Suresi ve bir zamm-ı sure okur.

Rükuya gitmeden önce 3 defa tekbir alınır. Her tekbirde eller kaldırılır ve yanlara bırakılır.

Dördüncü tekbirle birlikte rükuya gidilir.

Rüku ve secdeler yapılır.

Oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

Selam verilir ve namaz tamamlanır.

Bayram Namazından Sonra:

Müezzinle birlikte 3 defa tekbir getirilir.

İmam hutbe okumak üzere minbere çıkar.

Hutbe bittikten sonra dua edilir ve bayram namazı tamamlanmış olur.

Bayram Namazı Kimlere Vaciptir?

Bayram namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve misafir olmayan Müslüman erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayram namazına katılabilirler.

Bayramda Oruç Tutulur Mu?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü ve Kurban Bayramı'nın dört günü oruç tutmak haramdır.

Bayram namazı vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl belirlenir ve şehirden şehire farklılık gösterebilir. Bu nedenle, bayram namazı saatini öğrenmek için Diyanet'in resmi web sitesini veya yerel cami duyurularını takip etmek önemlidir.