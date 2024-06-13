Veteriner hekimler, kurbanlık hayvanların sağlık ve hijyen koşullarını titizlikle kontrol ediyor. Denetimler, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurban ibadetini yerine getirmelerini sağlamayı amaçlıyor. Satış ve kesim yerlerinde hayvan sağlık belgeleri incelenirken, kesim işlemleri de hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Yetkililer, vatandaşları yetkili satış noktalarından kurbanlık almaları konusunda uyarıyor ve denetimlerin bayram boyunca aralıksız süreceğini bildiriyor.

Editör: Emir Çetintaş