Kurban Bayramı öncesinde bankacılık sektöründe ihtiyaç kredisi faizlerinde önemli bir düşüş yaşandı. Yerli özel bankalar, Mayıs ayının son haftasında, kamu mevduat bankaları ise bu hafta başında ihtiyaç kredi faizlerini yüzde 5.5 seviyelerinden yüzde 4.5 seviyelerine çekti.

Sadece bayram dönemine özel indirim

Merkez Bankası’nın kredilerde yavaşlama odaklı sıkı para politikasına rağmen bu indirimler gerçekleşti. Bankacılık sektörü kaynakları, bu indirimlerin sıkı para politikasına uygun olmadığını ve sadece bayram öncesi döneme özgü olabileceğini belirtti. Faiz indirimlerinin trend haline gelip gelmeyeceği konusunda ise temkinli konuşarak, yaz aylarının sıkı geçeceğini ve sonbaharda bir trend değişimi gözlemlenebileceğini ifade ettiler.

En büyük artış yerli özel bankalarda

BDDK’nın haftalık verilerine göre, yerli özel mevduat bankalarının toplam ihtiyaç kredileri içindeki payı, geçen yıl Mayıs’ın son haftasında yüzde 41.1 iken bu yıl aynı hafta itibariyle yüzde 44.8’e yükseldi. Yerli özel bankalar 3.7 puanlık bir artış sağlarken, yabancı mevduat bankalarının payı da yüzde 30.4’ten yüzde 32’ye çıktı. Bu dönemde ihtiyaç kredilerinde en büyük artışı yerli özel bankalar gösterdi.

Merkez Bankası'nın Mayıs Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yukarı yönelen TL mevduat faizleri de haftaya düşüşle başladı. Bankaların TL mevduat faizleri en yüksek yüzde 50’de oluşurken, düşük miktarlı tasarruflarda TL mevduat faizi yeniden yüzde 42-43 seviyelerine geriledi.