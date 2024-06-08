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Otobüs biletleri nin uçak biletleri nden pahalı olduğu iddiasını reddeden Gerilakan, "İzmir-İstanbul uçak bileti 1350 lira iken, otobüs biletleri 600 lira. Bu algı yanıltıcı," dedi.

İzmir Otogarı'nda beklenen bayram yoğunluğu, işletmecilerin yüzünü güldürmüyor. Ege Bölgesi Otobüs İşletmecileri Derneği (EBOD) Başkanı Serdar Gerilakan , bayramda kısa süreli bir hareketlilik yaşanacağını, ancak bayram sonrasında yeniden yolcusuz günlere dönüleceğini belirtti.

İzmir Otogarı, Kurban Bayramı öncesinde sakin günler yaşıyor. Son iki aydır yolcu sayısında belirgin bir düşüş gözlemleniyor.

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