Kurban Bayramı tatili öncesi kamu ve yerli özel bankaların öncülüğünde kredi faizlerinde indirim rüzgarları esiyor. Bir ay önce yüzde 5,5 seviyelerinde olan ihtiyaç kredisi faizleri, şimdi yüzde 4,14'lere kadar geriledi. Peki, 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler hangi bankayı tercih etmeli?

100 Bin TL ihtiyaç kredisi karşılaştırması (12 ay vadeli)

Banka Adı Faiz Oranı (%) Aylık Taksit (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) Garanti BBVA (Bayram Kredisi) 3,89 11.526,91 138.984 TEB (Hoş Geldin Kredisi) 4,19 11.569 139.486 Türkiye İş Bankası (İhtiyaç Kredisi) 4,55 11.872 143.127 Akbank (Hızlı İhtiyaç Kredisi) 4,47 11.804 142.314 QNB Finansbank 4,59 11.906 143.535 Enpara.com (Masrafsız İhtiyaç Kredisi) 4,69 11.991 143.895 Yapı Kredi (3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi) 4,59 11.906 143.535

En uygun seçenek Garanti BBVA'da!

Tabloya göre, en düşük faiz oranı ve aylık taksit tutarıyla Garanti BBVA öne çıkıyor. Ancak, kredi kullanmadan önce diğer bankaların kampanyalarını ve koşullarını da detaylı olarak incelemenizde fayda var. Unutmayın, doğru banka seçimi bütçenizi rahatlatabilir!