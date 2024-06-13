Kurban Bayramı tatili öncesi kamu ve yerli özel bankaların öncülüğünde kredi faizlerinde indirim rüzgarları esiyor. Bir ay önce yüzde 5,5 seviyelerinde olan ihtiyaç kredisi faizleri, şimdi yüzde 4,14'lere kadar geriledi. Peki, 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler hangi bankayı tercih etmeli?
100 Bin TL ihtiyaç kredisi karşılaştırması (12 ay vadeli)
|Banka Adı
|Faiz Oranı (%)
|Aylık Taksit (TL)
|Toplam Geri Ödeme (TL)
|Garanti BBVA (Bayram Kredisi)
|3,89
|11.526,91
|138.984
|TEB (Hoş Geldin Kredisi)
|4,19
|11.569
|139.486
|Türkiye İş Bankası (İhtiyaç Kredisi)
|4,55
|11.872
|143.127
|Akbank (Hızlı İhtiyaç Kredisi)
|4,47
|11.804
|142.314
|QNB Finansbank
|4,59
|11.906
|143.535
|Enpara.com (Masrafsız İhtiyaç Kredisi)
|4,69
|11.991
|143.895
|Yapı Kredi (3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi)
|4,59
|11.906
|143.535
En uygun seçenek Garanti BBVA'da!
Tabloya göre, en düşük faiz oranı ve aylık taksit tutarıyla Garanti BBVA öne çıkıyor. Ancak, kredi kullanmadan önce diğer bankaların kampanyalarını ve koşullarını da detaylı olarak incelemenizde fayda var. Unutmayın, doğru banka seçimi bütçenizi rahatlatabilir!
Editör: Nisan Güçlü