Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun son 10 gün içinde gerçekleştirilen denetimlerle ilgili açıklamasına göre, fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan taşımacılık ve yetki belgesi olmadan yapılan taşımacılık gibi suçlarla mücadelede önemli adımlar atıldı. Toplamda 1 milyon 21 bin 726 TL tutarında idari işlem uygulanarak sektörde düzen sağlanmaya çalışıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 10 gün içinde yapılan denetimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu'nun duyurduğu bilgilere göre, sektördeki düzensizliklere karşı sıkı denetimler devam edecek.

Kurban Bayramı öncesi denetimler hız kazandı

Bakan Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs işletmelerine yönelik denetimlerin hızlandırıldığını belirtti. Bayram tatili öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla, fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan taşımacılık ve yetki belgesi olmadan yapılan taşımacılık gibi konuların denetimlerinin titizlikle gerçekleştirildiğini vurguladı.

Emeklilere yönelik indirim kampanyası da denetlendi

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'emekliler yılı' ilan etmesiyle birlikte şehirler arası otobüslerde emeklilere yönelik başlatılan yüzde 20 indirim kampanyasının da denetlendiğini belirtti. 10 günlük denetimlerde, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 1534 otobüsün denetlendiğini ifade etti.

Denetimler sürüyor

Uraloğlu, elektronik sistemlerin yanı sıra yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında da denetimlerin sürdüğünü belirtti. Denetimlerin Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında da yoğun bir şekilde devam edeceğini ifade etti.