Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelerin Kurban Bayramı öncesinde temel gıda gereksinimlerini karşılamak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 847,6 milyon TL ek kaynak aktardıklarını duyurdu.

İhtiyaç sahiplerine destek

Bakan Göktaş, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesi birlik ve beraberliğin arttığına dikkat çekerek, her yıl gıda yardımı amacıyla SYDV'lere ilave kaynak aktardıklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılamak için yılda iki kez destek verdiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda aktardığımız kaynağın ardından şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine 847,6 milyon TL ek kaynak sağladık" şeklinde konuştu.

6.8 milyar gıda desteği

Kurban Bayramı öncesinde sağlanan kaynağın hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirten Bakan Göktaş, 2015 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde vatandaşlara sağlanan gıda destek tutarının ise 6,8 milyar TL'yi aştığını ifade etti.