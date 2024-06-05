Kurban Bayramı yaklaşırken uçak bileti fiyatlarındaki artış, tatil planı yapanları zora soktu. Bayram döneminde seyahat etmek isteyen vatandaşlar, bilet fiyatlarının hızla yükseldiğini gördü.

Seyahat acenteleri, artan maliyetler ve yoğun talebi gerekçe göstererek fiyatları yükseltti. Erken rezervasyon fırsatını kaçıranlar ise yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldı. Birçok kişi, bu beklenmedik artış karşısında seyahat planlarını yeniden gözden geçiriyor.

Havayolu firmalarının doluluk oranlarının yüksek olması, bilet fiyatlarının daha da artmasına neden oluyor. Seyahat edecekler, uygun fiyatlı bilet bulabilmek için çeşitli internet sitelerini ve kampanyaları yakından takip ediyor.

İşte 3 büyük ilin uçak bileti fiyatları

İzmir – Ankara

2.063 TL’den 11.139 TL’ye kadar çıkıyor. Ortalama fiyatlar ise 3.500 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

İzmir – İstanbul

1.343 TL’den başlayıp 7.398 TL’ye kadar çıkıyor. Ortalama fiyatlar ise 2.500 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

İstanbul – Ankara

1.859 TL’den başlayıp 7.398 TL’ye kadar çıkıyor. Ortalama fiyatlar ise 3.000 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Çeşitli uçak firmalarından alınan bilgilere göre düzenlenmiştir. Güncel uçak bileti fiyatları için firmaların sitelerini inceleyebilirsiniz.