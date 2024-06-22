Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilcilerin evlerine dönüş telaşı hız kazandı. Tatil beldelerinden memleketlerine dönmek isteyen vatandaşlar, yollarda büyük bir yoğunluk oluşturdu. Özellikle Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yoğunluğu kontrol altına almak için denetimlerini artırdı. Antalya, Denizli ve İzmir bölgelerinin kesiştiği Bölge Trafik Kavşağı'nda trafik akışını düzenlemek ve kazaları önlemek için çaba gösteriyorlar.

Marmaris istikametinden gelen tatilciler, Bölge Trafik Kavşağı'nda yaklaşık 10 kilometrelik bir kuyruk oluşturdu. Trafik ekipleri, bu yoğunluğu kontrol altına almak ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için gece gündüz çalışıyor.

Yetkililer, vatandaşların dönüş yolculuğunda dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, yoğunluğun azaltılması ve kazaların önlenmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı.