Kurban Bayramı tatili sabırsızlıkla bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Beştepe’de gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kararlara göre bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasına denk gelen Kurban Bayramı tatili, 9 gün olarak belirlendi. Bu süre zarfında kamu kurumları kapalı olacak. Peki, özel sektör çalışanları için durum nasıl?

Özel sektör çalışanları için tatil süresi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre, kamu çalışanları için 16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili, sonraki iki gün de idari izin olarak eklenerek 9 gün olacak. Ancak özel sektörde tatil süresi şirketlerin inisiyatifine bağlı.

Özel sektör çalışanları için tatil süresi nasıl belirleniyor?

Özel sektör çalışanlarının tatil süresi, şirketlerin kendi kararlarına göre belirleniyor. İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında devlet memurları için geçerli olup, özel sektörü doğrudan kapsamıyor. Ancak bazı özel sektör yöneticileri, çalışanlarına 9 günlük tatil verebiliyor.

9 günlük bayram tatili hangi günleri kapsıyor?

15 Haziran Cumartesi : Arefe Günü

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. Günü

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. Günü

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. Günü

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. Günü

20 Haziran Perşembe: İdari İzin

21 Haziran Cuma: İdari İzin

22 Haziran Cumartesi

23 Haziran Pazar

Tatil planları için önemli bilgiler

Belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar, noterler, sağlık ocakları, bankalar ve borsalar bayram tatili boyunca kapalı olacak. Özel sektör çalışanları, tatil sürelerini kendi iş yerlerinden öğrenmeli.

Bu yıl, yaz sıcaklarının da artmasıyla birlikte uzun bir tatil dönemi, tatil planları için büyük bir fırsat sunuyor. Özel sektörde çalışanlar ise tatil sürelerini iş yerlerinin kararlarına göre belirleyecek.