Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, 9 güne uzayan Kurban Bayramı tatili turizmi canlandırdı. Uçak bileti satışları ve otel rezervasyonları, tatili değerlendirmek isteyenler tarafından yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin önde gelen seyahat sitelerinden biri olan Enuygun'un verilerine göre, Kurban Bayramı için uçak bileti satışları yüzde 40 arttı. Uçak bileti satışlarında Antalya ilk sırada yer alırken, onu Trabzon, Diyarbakır, Van ve Bodrum takip etti. Yurt dışı uçak bileti satışlarında ise Arnavutluk'un başkenti Tiran zirvede yer aldı; onu Podgoritsa ve Priştine izledi. Vizesiz gidilebilen yerlere seyahat planlamanın kolay olması bu destinasyonları öne çıkardı.

Otel rezervasyonlarında büyük artış

Otel rezervasyonlarında yüzde 82 artış yaşanırken, konaklama süresinde de belirgin bir artış oldu. 9 günlük tatilin etkisiyle şehir yakınındaki sahil bölgelerine yönelen tatilcilerin ortalama konaklama süresi 3,8 günden 4,7 güne çıktı. En çok rezervasyon yapılan oteller Antalya, Bodrum ve İzmir'de bulunurken, yurt dışında Tiran, Podgoritsa ve Priştine öne çıktı.

Enuygun'dan tatilciler için uyarılar

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, tatilin başlamasına çok az süre kaldığını ve biletlerin tükenmek üzere olduğunu belirtti. "Bu yıl sıcaklıkların ani yükselişiyle özellikle kıyı şehirlere yüksek bir talep var. Tatile iki gün kaldı ve seyahat düşünüyorsanız hemen biletinizi alın, çünkü geç kaldığınız her an bilet bulma olasılığınız azalıyor," dedi.

Bayram kampanyaları ve indirim fırsatları

Bayram kampanyaları hakkında da bilgi veren Özkan, "ENUYGUN24" koduyla araç kiralamada 3 bin TL'ye, bayram için yapılacak otel rezervasyonlarında ise 4 bin TL'ye varan indirim olduğunu belirtti. Ayrıca, "TRANSFER15" koduyla ENUYGUN üzerinden yapılacak transfer rezervasyonlarında yüzde 15 indirim sağlanacağını kaydetti.

Tatili en iyi şekilde değerlendirmek ve indirim fırsatlarından yararlanmak isteyenler için bu kampanyalar kaçırılmaması gereken fırsatlar sunuyor. Enuygun'un sunduğu bu avantajlar ve tatil önerileri, bayram tatilini keyifli ve ekonomik hale getiriyor.