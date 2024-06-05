İSTANBUL (AA) - ENUYGUN, Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne uzatılmasının ardından uçak ve otobüs bileti aramalarına rağbetin arttığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda kamu çalışanlarına verilen iznin 9 güne çıkmasının ardından bayramı seyahat ederek geçirmek isteyenlerin sayısında ciddi artış yaşandı. ENUYGUN, uçak bileti aramalarının yüzde 40, otobüs bileti aramalarının ise yüzde 23 oranında arttığını duyurdu.

Verilere göre, uçak bileti kategorisinde Trabzon-İstanbul biletleri için aramalar yüzde 93, Adana-İstanbul biletleri için aramalar yüzde 72, Batman-İstanbul biletleri için aramalar yüzde 71 oranında arttı. Otobüs bileti kategorisinde ise en çok aramanın yapıldığı yerler Bodrum, Antalya ve Marmaris oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ENUYGUN Ticaret Direktörü Orkun Özkan, bayrama az bir süre kaldığı için biletlerin tükenmek üzere olduğunu belirterek, "Eğer tatil yapma niyetiniz varsa, daha fazla beklememenizi öneririm. Çünkü gitmek istediğiniz yer için bilet bulamama olasılığınız her an artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, bayram iznini henüz planlamayanlar için "ENUYGUN24" koduyla araç kiralamada 3 bin TL'ye, otel rezervasyonlarında ise 4 bin TL'ye varan indirim kampanyası yapıyor.

ENUYGUN'un uçak bileti kategorisindeki aramaları, tatilin 9 güne çıktığı açıklamasının yapıldığı saat 19.15 itibarıyla yüzde 40, otobüs bileti kategorisindeki aramaları yüzde 23 oranında arttı.