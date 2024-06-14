İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme denk gelmesi nedeniyle, trafik yoğunluğunu azaltmak ve ölümlü/yaralanmalı kazaları önlemek amacıyla yeni tedbirler aldı. Alınan bu tedbirler kapsamında, özellikle büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine doğru yoğunlaşan trafik akışında ağır taşıtların hareketine kısıtlama getirildi.

Kısıtlama detayları

Kısıtlamalar, 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00'dan başlayıp 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'e kadar geçerli olacak. Kamyon, çekici ve tanker türü araçlar, belirli güzergâhlarda trafiğe çıkamayacak. Kısıtlamaya tabi olan başlıca güzergâhlar ise şu şekilde sıralandı:

D-100 Karayolu ve Anadolu (O4) Otoyolu Batı-Doğu İstikametine: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum ve Amasya.

D-575 Karayolu: Yalova ilinden itibaren.

D-650 Karayolu: Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren.

D-655 Karayolu: Düzce ilinden itibaren.

D-750 Karayolu: Zonguldak ili Devrek ilçesinden itibaren.

D-755 Karayolu: Karabük ilinden itibaren.

D-765 Karayolu: Kastamonu ve Çankırı illerinden itibaren.

D-795 Karayolu: Çorum ilinden itibaren.

D-750 Karayolu ve Anadolu Otoyolu: Gerede istikametine Ankara ilinden itibaren.

Ankara-Kırıkkale-Samsun İstikametine: Ankara, Kırıkkale, Çorum, Amasya.

D-200 Karayolu: Ankara ilinden itibaren.

D-765 Karayolu: Kırıkkale ve Yozgat illerinden itibaren.

Antalya İstikametine: D-650 ve D-300 karayollarında belirli katılımlardan itibaren.

İzmir İstikametine: O-5 otoyolu ve D-300, D-550 karayollarında belirli katılımlardan itibaren.

İstisnai durumlar ve izinler

Bozulabilir gıda maddeleri, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık hayvan ve akaryakıt taşıyan araçlar, ana arterler dışındaki güzergâhlarda ve zorunlu hallerde ana arterler üzerinde en kısa sürede seyirlerine izin verilecek.

İzmir Valiliği'nden açıklama

İzmir Valiliği de bu genelge kapsamında, D-550 karayolunda ve belirtilen diğer karayollarında kamyon, çekici ve tanker türü araçların belirli saatlerde trafiğe çıkamayacağını duyurdu. Karara uymayanlara ise ilgili mevzuat kapsamında idari işlemler uygulanacak.