Çanakkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili boyunca Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi'nde bulunan vezneler, her gün 08.30 – 17.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Arife günü özel düzenlemeler

Belediye, Arife günü olan 15 Haziran 2024 Cumartesi günü için de özel düzenlemeler yaptı. Bu kapsamda Belediye İş Merkezi, tüm mahalle muhtarlıkları ve Güzelyalı’da bulunan vezneler de 08.30 – 17.30 saatleri arasında açık olacak.

Çanakkale Belediyesi'nin bu düzenlemesi, vatandaşların bayram tatili boyunca belediye hizmetlerine kolay erişimini sağlamak amacıyla yapıldı. Vatandaşlar, bayram tatili boyunca Çanakkale Belediyesi'nin belirlediği veznelerde işlemlerini gerçekleştirebilecek.