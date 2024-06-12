Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kurban Bayramı boyunca kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı önlemlerini artırdı. Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri ve meydanlar gibi umuma açık alanlarda ve kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlara 4 bin 810 lira ceza uygulanacak. Bu cezalar, Çevre Kanunu’nun 20. maddesi gereğince kesilecek.

Atıkları çevreye bırakan tesislere yüksek ceza

Kurban kesim yerlerinde atıklarını çevreye bırakan tesislere yönelik cezalar daha da ağır olacak. Bu tür yasaklara uymayan tesisler, toplu kesimler için 464 bin 585 lira, konutlarda ise 11 bin 540 lira ceza ödeyecekler. Kurban kesimi sonucu oluşan atıkların, sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara, torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulması gerekiyor. Bu torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.

24 saat denetim

Kurban Bayramı süresince hayvan pazarları ve geçici kurban satış ve kesim yerlerinde, bayram sonuna kadar 24 saat esasına göre denetim yapılacak. Bu denetimler, "Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu", Kurban Hizmetleri Komisyonu üyesi kurumlar ile kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilecek.