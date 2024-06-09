Artık artan kurban sayısı ve artan et tüketimi, beraberinde önemli bir çevre kirliliği riskini de getiriyor. Bu nedenle, Kurban Bayramı'nda çevre temizliğine dikkat etmek her zamankinden daha önemli hale geliyor.

Hijyen standartlarına uyularak hastalığın önüne geçilmeli

Kurban kesimi sırasında oluşan atık suların kanalizasyona doğrudan dökülmemesi gerekir. Bu sular, yağmur suyu giderlerine yönlendirilmeli veya biyolojik arıtma tesislerinde işlenmelidir.

Kesim sonrası atıkların doğru bertaraf edilmeli

Kesim sonrası oluşan katı atıklar (kemik, bağırsak, iç organlar vb.) belediyelerin belirlediği toplama alanlarına taşınmalı ve yetkililer tarafından bertaraf edilmelidir. Bu atıkların rastgele doğaya atılması çevre kirliliğine yol açar.

Çevre dostu alışveriş alışkanlıkları

Alışverişlerde ve paketlemede plastik poşet ve ambalaj kullanımı en aza indirilmelidir. Mümkün olduğunca bez torbalar ve tekrar kullanılabilir kaplar tercih edilmelidir.

Geri dönüşüm bilinciyle kirlilik azaltılmalı

Plastik, metal, cam gibi geri dönüştürülebilir atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. Bu sayede atıkların tekrar değerlendirilmesi sağlanır ve çevre kirliliğinin önüne geçilebilir.

Aile, komşular ve çevremiz için duyarlı davranışlar

Aile fertleri, komşular ve çevremizdeki insanlar Kurban Bayramı'nda çevre temizliğinin önemi konusunda bilgilendirilmelidir. Bu konuda bilinçli olmak ve duyarlı davranmak, çevremizi korumamıza büyük katkı sağlayacaktır.

Başka neler yapılabilir?

Kurban kesimini yetkili kesim alanlarında gerçekleştirmek

Kurban etlerini porsiyonlayarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmak

Kurban artıkları ile gübreleme yapmak

Çevre temizliği çalışmaları düzenlemek

Çevre korumaya yönelik sivil toplum kuruluşlarına destek olmak

Kurban Bayramı'nı çevreye duyarlı bir şekilde kutlayarak, hem dini görevimizi yerine getirebilir hem de doğamızı korumaya katkıda bulunabiliriz.