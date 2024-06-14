Kurban Bayramı'nda Efeler Belediyesi'nden Ücretsiz Mezarlık Ulaşımı!

Efeler Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 15 Haziran Cumartesi ve 16 Haziran Pazar günleri saat 10.00 ile 17.00 arasında Bey Camii önünden her saat başı mezarlık ziyaretleri için servisler kalkacak.

Bu hizmetle ilgili açıklamada bulunan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Vatandaşlarımızın bayram öncesi ve bayram günlerinde sevdiklerini ziyaret etmelerini kolaylaştırmak istiyoruz. Ücretsiz servis hizmetimizle, Kemer ve Tellidede mezarlıklarına ulaşımı daha rahat ve konforlu hale getiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu hizmetten yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.