Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekli ikramiyelerinin bayram öncesi ödeneceği açıklamasının ardından gözler maaşlara çevrildi. Peki, maaşlar da bayram öncesi ödenecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Tüm emekliler İçin erken ödeme mümkün mü?

Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran tarihlerine denk gelmesiyle birlikte, emeklilerin bir kısmı bayramda, bir kısmı ise sonrasında maaş alacak. Bu durum, tüm emekliler için erken maaş ödemesi beklentisini doğurdu. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hem ikramiye hem maaş ödemeleri toplu halde bayram öncesinde ödendiği takdirde emeklilerimizin rahat bir nefes alabileceği kanaatindeyim" dedi.

Geçmiş yıl uygulaması tekrar eder mi?

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda maaş ve ikramiyelerin birleştirilerek bayramdan bir hafta önce ödendiği hatırlatıldı. Yılmaz, bu yıl da benzer bir uygulamanın yapılabileceği görüşünde.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı alanların bayram ikramiyesiyle birlikte 13 bin TL alacağı tahmin ediliyor. Ancak, dul ve yetimlerin yasa gereği hisseleri oranında ikramiye alacakları unutulmamalı.

Emekliye yeni destek paketleri de yolda!

Emeklileri sevindirecek haberler bununla da sınırlı değil. Ulaşım, konaklama, iletişim ve alışveriş gibi alanlarda çeşitli indirimler ve destekler emeklileri bekliyor.

Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emin Yılmaz, Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 12.500 veya 15.000 TL seviyesine çıkarılabileceğini tahmin ediyor.