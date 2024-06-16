Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, özellikle kalp ve damar hastalıkları, mide ve barsak hastalıkları, hipertansiyon, böbrek hastalıkları, gut, diyabet ve obezite gibi hastalıkları olan kişilerin bayramda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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Eti pişirirken dikkat edilmesi gerekenler

  • Kesim sonrası et, 1-2 saat serin bir ortamda havalandırıldıktan sonra küçük parçalara ayrılmalı ve 24 saat buzdolabında dinlendirilmelidir. Bu sayede et yumuşar ve sindirimi kolaylaşır.
  • Kahvaltıda kurban eti tüketilmemelidir. Sindirim sistemini zorlar. Yemek için öğle veya akşam saatleri daha uygundur.
  • Et yüksek ateşte pişirilmemelidir. Yüksek ısı, etteki B grubu vitaminlerin kaybına yol açar.
  • Pişirilirken yağ ilave edilmemeli, kuyruk yağı gibi katı yağlardan kaçınılmalıdır. Kısık ateşte ve kendi yağı ve suyuyla pişirilmesi sağlanmalıdır.
  • Eğer et buzluktaysa, öncelikle buzdolabında çözdürülmeli ve sonra pişirilmelidir. Çözünen et tekrar dondurulmamalıdır.
  • Et yağ ile kızartılmamalı veya doğrudan ateş üzerinde pişirilmemelidir. Pişirilirken bazı kısımlarının yanmasından kaçınılmalıdır. En iyisi eti fırınlama, buğulama veya haşlama şeklinde pişirmektir.
  • Görünen yağlarından temizlenmiş et, pişirme sırasında delmemelidir. Bu işlem etin suyunu kaybetmesine neden olur.
  • Tuz, baharat ve limon gibi çeşniler pişirme işleminin sonuna doğru eklenmelidir.

Eti tüketirken dikkat edilmesi gerekenler

  • Eti yalnız tüketmeyin. C ve E vitaminlerinin de alınabilmesi için sebze ve salata ile birlikte tüketin.
  • Tatlı yerine meyve tercih edin. Baklava ve şerbetli tatlılar yerine meyve tüketmek daha sağlıklıdır.
  • Aşırı protein ve yağ tüketiminden kaçının. Özellikle kalp ve damar hastalıkları, mide ve barsak hastalıkları, hipertansiyon, böbrek hastalıkları, gut, diyabet ve obezite gibi hastalıkları olan kişiler dikkatli olmalıdır.
  • Akşam geç saatlerde ve kahvaltıda et yemekten kaçının.
  • Günde 2.5 litre su için. Sindirim faaliyeti ve atıkların vücuttan uzaklaştırılabilmesi için önemlidir.
  • Et yanında sebze tüketin. Sindirim sorunlarını azaltır.
  • Oluşan sindirim sorunları için gerekirse doktora başvurun. Gaz giderici ve sindirimi kolaylaştırıcı enzim içeren ilaçlar doktor önerisi ile kullanılabilir.
  • Hayvanların sakatat kısımlarının ve kuyruk yağının da doğrudan veya ete ilave edilerek tüketilmemesi gerekir.

Prof.dr. Ertuğrul Taşan

Editör: Simge Akbulut