Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, özellikle kalp ve damar hastalıkları, mide ve barsak hastalıkları, hipertansiyon, böbrek hastalıkları, gut, diyabet ve obezite gibi hastalıkları olan kişilerin bayramda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Eti pişirirken dikkat edilmesi gerekenler

Kesim sonrası et, 1-2 saat serin bir ortamda havalandırıldıktan sonra küçük parçalara ayrılmalı ve 24 saat buzdolabında dinlendirilmelidir. Bu sayede et yumuşar ve sindirimi kolaylaşır.

Kahvaltıda kurban eti tüketilmemelidir. Sindirim sistemini zorlar. Yemek için öğle veya akşam saatleri daha uygundur.

Et yüksek ateşte pişirilmemelidir. Yüksek ısı, etteki B grubu vitaminlerin kaybına yol açar.

Pişirilirken yağ ilave edilmemeli, kuyruk yağı gibi katı yağlardan kaçınılmalıdır. Kısık ateşte ve kendi yağı ve suyuyla pişirilmesi sağlanmalıdır.

Eğer et buzluktaysa, öncelikle buzdolabında çözdürülmeli ve sonra pişirilmelidir. Çözünen et tekrar dondurulmamalıdır.

Et yağ ile kızartılmamalı veya doğrudan ateş üzerinde pişirilmemelidir. Pişirilirken bazı kısımlarının yanmasından kaçınılmalıdır. En iyisi eti fırınlama, buğulama veya haşlama şeklinde pişirmektir.

Görünen yağlarından temizlenmiş et, pişirme sırasında delmemelidir. Bu işlem etin suyunu kaybetmesine neden olur.

Tuz, baharat ve limon gibi çeşniler pişirme işleminin sonuna doğru eklenmelidir.

Eti tüketirken dikkat edilmesi gerekenler

Eti yalnız tüketmeyin. C ve E vitaminlerinin de alınabilmesi için sebze ve salata ile birlikte tüketin.

Tatlı yerine meyve tercih edin. Baklava ve şerbetli tatlılar yerine meyve tüketmek daha sağlıklıdır.

Aşırı protein ve yağ tüketiminden kaçının. Özellikle kalp ve damar hastalıkları, mide ve barsak hastalıkları, hipertansiyon, böbrek hastalıkları, gut, diyabet ve obezite gibi hastalıkları olan kişiler dikkatli olmalıdır.

Akşam geç saatlerde ve kahvaltıda et yemekten kaçının.

Günde 2.5 litre su için. Sindirim faaliyeti ve atıkların vücuttan uzaklaştırılabilmesi için önemlidir.

Et yanında sebze tüketin. Sindirim sorunlarını azaltır.

Oluşan sindirim sorunları için gerekirse doktora başvurun. Gaz giderici ve sindirimi kolaylaştırıcı enzim içeren ilaçlar doktor önerisi ile kullanılabilir.

Hayvanların sakatat kısımlarının ve kuyruk yağının da doğrudan veya ete ilave edilerek tüketilmemesi gerekir.