Kurban Bayramı, tatil sezonunun en yoğun zamanlarından biri olarak sahillerde hareketliliği artırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Denizler Halkındır" Projesi kapsamında yapılan denetimler, vatandaşların rahatça denize ulaşımını sağladı ve halk plajlarını tatilcilerin uğrak noktası haline getirdi.

Denetimler olumlu yansıdı

Bakanlık tarafından yürütülen kıyı ve plaj denetimleri, bayram tatili süresince vatandaşların memnuniyetini kazandı. Kaçak yapılaşmalar ve işgallerle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar, sahillerin daha düzenli ve erişilebilir olmasını sağladı.

Bakan Özhaseki'den mesaj

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, halk plajlarının vatandaşlar için önemini vurgulayarak şunları dile getirdi: "Halk plajlarıyla vatandaşlarımız hem günübirlik ihtiyaçlarını rahatça karşılayabiliyor hem de temiz işletmelerle keyifli bir tatil geçiriyor. Bayram tatili boyunca sahillerimizde çevre kirliliğine sebebiyet vermeyelim. Bayramın huzurlu atmosferini çevremizi kirleterek bozmayalım."

Denizler halkındır projesi

"Denizler Halkındır" Projesi kapsamında yapılan denetimler ve düzenlemeler, yerel halk tarafından da olumlu karşılandı. Vatandaşlar, temizlik ve düzenin sağlanmasından memnuniyetlerini dile getirirken, projenin takdir edilmesini ve sürekli denetimlerle devam etmesini istediklerini belirtti.

Yerel halkın görüşleri

Halk plajlarında keyifli bir tatil geçiren bir vatandaş, "‘Denizler Halkındır’ dediler. Sahillerde denetimlerin olmasından ve kaçak işletmelerin de önüne geçilmesinden dolayı memnunuz. Takdir edilesi bir durum, çok mutluyuz." şeklinde konuştu. Bir diğer yerel halk ise sürekli denetimlerin ve temizlik çalışmalarının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.