Kurban Bayramı boyunca, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki metro ve raylı sistem hatlarıyla birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait otoyollar ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret projeleri hariç

KGM'ye bağlı otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak ancak yap-işlet-devret projeleri bu uygulamadan muaf tutulacak.

Tatil Süresince Geçerli

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bayram tatili süresince ücretsiz geçişlerin sağlanacağı tarihler belirlendi.

Bayram tatili süresince, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler 15 Haziran Cumartesi saat 00.00'dan itibaren, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı müjdesi tatilcileri sevindirdi.