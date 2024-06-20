Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, tatilin ilk beş gününde yoğun bir temizlik faaliyeti gerçekleştirdi. Bu süre zarfında toplam 1765 ton atık toplandı. Toplanan atıkların 120 tonu ambalaj, 1645 tonu ise evsel atıktan oluştu.

Belediye ekipleri, Güzelçamlı Milli Park bölgesinden başlayarak Kuştur sınırları sonuna kadar 23 mahallede temizlik çalışmaları yürüttü. Toplanan atıkların yanı sıra caddeler, sokaklar, çocuk parkları ve çöp konteynerleri yıkanarak hijyenik hale getirildi.

"Birimlerimiz 24 saat sahada görev yaptı"

Kuşadası Belediyesi, dokuz günlük bayram tatilinin sonunda toplamda 3000 tonun üzerinde evsel atık toplanacağını öngörüyor. Belediye Başkanı Ömer Günel, yaptığı açıklamada, "Başta Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz 24 saat sahada görev yaptı. Acil Müdahale ekiplerimiz de vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikayetlere anında müdahale ediyor. Kentimize gelen konuklarımızı en iyi şekilde ağırladık, ağırlamaya da devam ediyoruz. Bayram tatilinin başladığı ilk günden bugüne kadar kentimizin her noktasını aynı özeni göstererek temizledik. Tatillerini geçirmek için Kuşadası'nı seçen tüm ziyaretçilerimize ve görevlerini başarıyla yerine getiren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı ile başlayan turizm sezonunun da tüm esnafımıza bereketli günler getirmesini diliyorum." İfadelerini kullandı.