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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bayramda Ankara'da olması beklenirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bayramda Muğla'nın Datça ilçesinde olacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kurban Bayramında İzmir'de olacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise bayramı, memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde geçirecek.

Bayramda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bulunacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramı Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Gecek mahallesinde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'nde Gazze çağrısı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'nde Gazze çağrısı yapacak

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, bayram boyunca il dışında olarak belediye ziyaretleri yapacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramda ailesiyle memleketi Manisa'da olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramda Ankara'da bulunacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise bayramı Ankara'da karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı Ankara dışında karşılayacak ve ailesiyle geçirecek.

Kurban Bayram ı tatilinde siyaset in temposu düşecek, liderlerin çoğu bayramı Ankara dışında aileleri ile geçirecek.

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