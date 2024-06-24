Türkiye'nin 43 ilinin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale, Kurban Bayramı tatilinde tarihi bir rekor kırdı. Tam 1 milyon 757 bin 728 araç, bayram tatili boyunca bu önemli kavşaktan geçti. Bu rakam, önceki bayramlara göre gözle görülür bir artış olduğunu gösteriyor.

Yoğun trafiğe rağmen can kaybı yok

Kurban Bayramı tatili boyunca Kırıkkale'de 52 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bu kazalarda yaralanan 112 kişiye hızlı bir şekilde müdahale etti. Sevindirici haber ise, yaşanan kazalarda herhangi bir can kaybı yaşanmaması oldu. Ayrıca 63 kaza da maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Güvenlik için yoğun çaba

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bayram tatili boyunca 24 saat esasına göre trafik denetimleri gerçekleştirdi. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Konya kara yolları üzerindeki kritik noktalarda oluşturulan trafik kontrol noktalarında sürücüler ve yolcuların güvenliği için yoğun bir çaba sarf edildi.