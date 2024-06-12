Türkiye'nin farklı şehirlerinde Kurban Bayramı'na hazırlık devam ediyor. İl Emniyet Müdürlükleri de vatandaşları sahte paralara karşı uyarıyor.

Ankara'da bilgilendirme başladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında sahte paranın tanımlanması konusunda satıcıları bilgilendiriyor.

Ankara Emniyeti, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında sahte para kullanımının önlenmesi amacıyla satıcılara yönelik bilgilendirme çalışmalarına başladı. Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte paranın gerçekten nasıl ayrıt edilebileceği konusunda satıcılara pratik bilgiler sunarak yankesicilere ve dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu.

Emniyet ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde yoğunlaşan hayvan pazarlarında satıcıları sahte para konusunda bilinçlendiriyor. Sahte paraların tanınması ve gerçekten nasıl ayırt edilebileceği konusunda uygulamalı olarak bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, satıcıları yankesicilerin ve dolandırıcıların hedefi olmamaları konusunda da uyardı. Dikkatli olmaları ve alışverişlerini güvenilir yerlerden yapmaları gerektiğini vurguladı.

İstanbul'da bilinçlendirme çalışmaları

Kurban Bayramı öncesinde oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler'deki kurban pazarında önleyici bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para, dolandırıcılık, tırnakçılık ve yankesicilik gibi konularla ilgili satıcıları ve alıcıları bilgilendirdi ve bilgi broşürleri dağıttı.

Emniyet ekipleri, Bahçelievler'deki kurban pazarında satıcıları ve alıcıları sahte para, dolandırıcılık ve benzeri suçlar konusunda bilgilendirdi. Özellikle sahte para kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden Komiser Cihan Ateş, kurban satış dönemlerinde kurulan her pazar alanında bulunarak önleyici görevlerini yerine getirdiklerini belirtti. Her yıl bu tür bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüklerini ve olumlu dönüşler aldıklarını ifade etti.

Çorum'da uyarılar devam ediyor

Çorum Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı öncesinde yoğunlaşan ticaret faaliyetleri nedeniyle, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte para ve dolandırıcılıkla ilgili vatandaşları bilgilendirmek için bir uygulama gerçekleştirdi. Satıcı ve alıcılar, sahte para konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı ve sahte paranın nasıl ayırt edileceği uygulamalı olarak gösterildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle hayvan pazarında sahte para kullanımına karşı vatandaşları bilgilendirdi. Satıcılara ve alıcılara yönelik yapılan bu bilgilendirme çalışmasında, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceği uygulamalı olarak anlatıldı.

KOM ekipleri, bilgilendirme çalışmaları kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı. Broşürlerde sahte para nasıl tanınır, yankesicilikten nasıl korunulur gibi önemli bilgiler yer aldı.

Kars'ta sahte para uyarıları

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hareketlenen hayvan pazarlarında, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından sahte para konusunda bilgilendirme çalışmaları başlatıldı. Ekipler, satıcıları ve alıcıları sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyararak sahte paranın nasıl ayırt edilebileceğini uygulamalı olarak anlattı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında vatandaşlara sahte para konusunda bilgilendirme yaptı. Sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceği uygulamalı olarak gösterildi.

Polis ekipleri, sahte para konusunda olduğu kadar yankesicilik ve dolandırıcılık konusunda da satıcıları ve alıcıları uyardı. Vatandaşların bu tür suçlara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.