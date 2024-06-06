Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, tatil planları yapan vatandaşları harekete geçirdi. Bayram boyunca 2.5 milyondan fazla kişinin seyahate çıkması beklenirken, en çok tercih edilen tatil bölgeleri ve konaklama fiyatları merak ediliyor.

Bayramda tatil bölgelerine yoğun ilgi

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması, turistik beldelerde otel rezervasyonlarına olan talebi artırdı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması tatil rezervasyonlarını daha da hareketlendirdi. 2.5 milyonun üzerinde kişinin turizm hareketlerine katılımını bekliyoruz” dedi. Antalya, Bodrum, Kemer, Marmaris, Side ve Belek gibi popüler tatil destinasyonları en çok tercih edilen yerler arasında bulunuyor. Otellerde doluluk oranları şimdiden %80'i aşmış durumda.

Konaklama fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı tatilinde konaklama fiyatları geniş bir yelpazede değişiklik gösteriyor. İşte bazı bölgelerdeki ortalama konaklama fiyatları:

Antalya

5 gecelik konaklama, 2 kişi 1 çocuk için ortalama 11 bin liradan başlıyor. Denize sıfır otellerde bu fiyat 25 bin liradan başlıyor, ultra lüks otellerde ise 500 bin lirayı aşıyor.

Bodrum

En uygun 5 gecelik konaklama apart otellerde 14 bin liradan başlıyor. Orta segment otellerde 25 bin lira, 5 yıldızlı otellerde ise 350 bin lirayı buluyor.

Marmaris

Ortalama fiyat 14 bin lira, lüks otellerde ise 340 bin liraya kadar çıkabiliyor. Butik otellerde oda kahvaltı dahil 5 gece için ortalama 30 bin liraya konaklamak mümkün.

Çeşme

En uygun pansiyon fiyatı 17 bin 500 liradan başlıyor. Bölgenin en pahalı oteli ise 168 bin lira talep ediyor.

Fethiye

5 gece konaklama 14 bin liradan başlayıp, 300 bin lirayı aşıyor.

Mersin

Oteller 5 gece için 14 bin liradan başlıyor, lüks otellerde fiyatlar ortalama 60 bin lira bandında.

Tatilcilerin tercihleri

Tatilseverler en çok her şey dahil otellere ilgi gösterirken, bungalovlar, apart oteller ve pansiyonlar da tercih ediliyor. Tatil planlayan aileler için özellikle deniz tatili önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor.