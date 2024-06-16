Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi vatandaşları sağlıklı ve hijyenik bir bayram geçirmeleri konusunda uyardı. Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serkan Durmuş, kurbanlık hayvan seçiminden kesim şartlarına, etin muhafazasından tüketimine kadar dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı.BURSA (İGFA) - Durmuş, öncelikle kurbanlık hayvan alırken 'TÜRKVET' sistemine kayıtlı ve gerekli sağlık kontrolleri yapılmış hayvanların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Küpe numarası olmayan hayvanların kesinlikle satın alınmaması gerektiğini belirten Durmuş, "Büyükbaş hayvanlar için pasaport, küçükbaş hayvanlar için ise nakil belgesi zorunludur. İller arası sevklerde ise bunlara ek olarak veteriner sağlık raporu istenmektedir" dedi.

Kurban kesiminin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaylı kesimhanelerde veya belediyelerin belirlediği alanlarda, ehil kişiler tarafından hijyenik ortamlarda yapılması gerektiğinin altını çizen Durmuş, "Kesim sırasında hijyen kurallarına azami dikkat gösterilmeli, kesim yapan kişilerin gerekli koruyucu ekipmanları kullanması sağlanmalıdır. Cadde, sokak ve park gibi halka açık alanlarda kesim yapmak yasaktır ve bu kurala uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kesim sonrası elde edilen etin muhafazasının da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Durmuş, etlerin kesim sıcaklığından hızla soğutulması ve hava alacak şekilde uygun kaplarda saklanması gerektiğini belirtti. Durmuş, "Parça etler buzdolabında 3-4 gün, kıyma ise 1-2 gün tazeliğini koruyabilir. Daha uzun süre saklanacak etlerin derin dondurucuda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Dağıtılacak etlerin de soğuk zincir kırılmadan en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması büyük önem taşımaktadır" dedi.

PİŞİRME KRİTİK ROL OYNUYOR

Et tüketiminde pişirme yönteminin de sağlık açısından kritik rol oynadığını vurgulayan Durmuş, "Etler, merkez sıcaklığı 70°C'ye ulaşana kadar pişirilmeli, çiğ et ile temas eden yüzeyler iyice temizlenmeli ve eller sık sık yıkanmalıdır. Pişmiş etler bekletilmeden tüketilmeli, artan kısımlar buzdolabında saklanmalıdır" diye konuştu.

Bayram süresince dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemine de değinen Durmuş, şunları söyledi: "Bayramlarda aşırı şekerli, yağlı ve proteinli gıdaların tüketiminden kaçınmak, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak adına çok önemlidir. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın beslenme konusunda daha dikkatli olması gerekmektedir."

Durmuş sözlerini şöyle tamamladı: "Bayram, sevdiklerimizle bir araya gelmek, kucaklaşmak demektir. Ancak bu yıl, hepimizin sağlığı için teması minimumda tutmak ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymak zorundayız. Bu zor günleri dayanışma içinde atlatacağımıza inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, sağlıklı ve huzur dolu bayramlar diliyorum."