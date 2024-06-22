Kurban Bayramı’nda Yunan Adaları’na Yoğun Ilgi

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen Türk turistler, Yunan adalarına akın etti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, "Kapı vizesi dönemi adeta bir can simidi oldu. Yunan adalarına olan ilgi her geçen gün artıyor" dedi.

Rodos'ta yoğunluk

Bayram tatilinde Yunan adalarına ciddi bir talep yaşandığını belirten TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, "Bayram süresince 6 adaya günlük ortalama 12 bin ila 15 bin ziyaretçi akın etti. Özellikle Rodos adasında idari bir hata nedeniyle turistler mağduriyet yaşadı. Buna karşın, Samos, Midilli ve Sakız gibi adalarda ciddi bir sorun yaşanmadı" dedi.

15 bin ziyaretçi akını

Adalara yönelik taşıma kapasitesinin arttığını vurgulayan Kıvanç Meriç, "Eskiden sadece bir adaya giden şirketler, şimdi diğer adalara da hizmet veriyor. İlave seferler düzenlendiği için turist sayısında büyük bir artış oldu. Adaların kapı vizesi kotaları bayramdan günler önce doldu" dedi. Her bir adanın günlük ortalama 2 bin 500 ziyaretçi aldığı ve toplamda 6 adanın günlük 12 bin ila 15 bin ziyaretçiyi ağırladığı ifade edildi.

Kapı vizesi ilaç gibi geldi

İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, "Vize sıkıntısının yaşandığı bu dönemde kapı vizesi turistler için adeta ilaç gibi oldu" dedi. Ancak TÜRSAB olarak kapı vizesine karşı olduklarını belirten Meriç, "Vatandaşlar kolaylıkla Schengen vizesi alabilmeli. Kapı vizesiyle tek bir adaya 7 gün kalma imkanı var fakat aynı ücrete Schengen vizesi alarak Avrupa'nın tamamında istediğiniz kadar kalabiliyorsunuz. Kapı vizesi güzel ama haksız bir çözüm" şeklinde konuştu.