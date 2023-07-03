Hiç bu kadar heyecansız girdiğim bir Kurban Bayramı hatırlamıyorum. Yine bayram tatili uzatıldı, yine bayram soldu, tatil parladı.

Sanki 85 milyon nüfus, 365 gün tamgün çalışmışız, yorulmuşuz, 9 güne çıkan tatil yaşasın! Sanki fabrikalar tam kapasite çalışıyor, 85 milyon da gelir, keyif, gıcır. Türk lirası her gün değer kazanıyor, haydi tatil… Bayram mı? Koyarsın Facebooka, instagrama, yazarsın WhatsApp’tan, kutlama sorumluluğun biter.

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Sevgili okuyucularım öğrendiğime göre Singapur’da sosyal farkındalığı arttırmak için devlet tarafından toplumsal değerlerin yaşaması için kampanyalar açılıyor. İlk kampanya 1958 yılında yerlerin tükürmeye karşı “anti tükürme kampanyası” yapılmış. İnternet yok, sosyal medya yok, hükümet görevlileri kapı kapı dolaşıp broşür dağıtımı ile halka bilgi ve eğitim vermişler. Bu yıl da nezaket, saygı gibi mottolarla kampanyalar devam… Gerçi bir zamanlar TRT-1 de çevre, sağlık gibi konularla bu tür oluşumlar yaşadık. Şimdilerde yükselen kampanyalar; ne yaparsan yap, nasıl olursa olsun, paralı ol. Hani ara sıra TV’lerde soruyor ya “Cumhuriyet ne zaman kuruldu” (cevap yok, çünkü bilgi yok), sorsunlar bayram nedir ne ifade eder diye? Neyse bayramın anlamını ve değerini bilen son nesil bizler, çocuklarımıza da öğretmeye çalıştık bu değerleri… Sonra belki bizde de kampanyalar başlamalı. Ben tüm kalbimle Kurban Bayramınızı kutluyorum. Özel hayatımda da gerekleri ile beraber…