Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesimi sırasında kendini yaralayan yüzlerce kişi hastanelere akın etti. İstanbul'da 513, Bursa'da 305, Kocaeli'nde 328, Adana'da 196 kişi kendini yaraladı. Yurt genelinde en az 5 bin kişi hastanelik oldu.

İstanbul ve Bursa'da durum vahim

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, İstanbul’da saat 12.00 itibarıyla kamu hastanelerine başvuran kişi sayısı 513 olarak kaydedildi. Benzer bir tablo Bursa'da da yaşandı; bayram namazının ardından saat 13.00'e kadar 305 kişi, kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaraladı.

Ankara'da ameliyathaneler doldu

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Murat Ergani, “Şu ana kadar 50 hastamıza hizmet verdik. Bunlardan 7'sini ameliyathaneye çektik, geri kalanların ilk müdahalelerini serviste bitirdik. Bu sayının gün sonuna doğru 100'ü geçeceğini düşünüyoruz,” dedi.

Kocaeli ve Adana'da benzer manzaralar

Kocaeli'de bayramın ilk gününde 328 kişi kurban keserken yaralandı. Adana'da ise 196 acemi kasap, kurban kesimi sırasında kendini yaralayarak hastanelere başvurdu.

Diğer şehirlerde durum

Sakarya’da kurban kesimi sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere giden 368 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Çankırı’da ise 249 kişi hastanelere başvurdu. Elazığ’da 27, Trabzon'da ise 126 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Türkiye genelinde yüzlerce yaralı

Rize'de 103 kişi, Giresun'da 22, Bayburt'ta 40, Artvin'de 14, Ordu'da 122 ve Gümüşhane'de 6 kişi kesici aletler ve hayvan darbeleri sonucu yaralandı. Düzce’de 62, Zonguldak’ta 93, Bolu’da ise 52 kişi hastanelere başvurdu.

Acemi kasapların ortak kaderi

Tekirdağ'da 213, Edirne'de 22, Kırklareli'nde 7 kişi kurban keserken yaralandı. Gaziantep'te 46 kişi hastanelik oldu. Yalova’da 15, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 30, Osmaniye'de 50, Afyonkarahisar'da ise 20 kişi kurban kesimi sırasında yaralanarak hastaneye başvurdu.