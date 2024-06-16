Olay, bu sabah Hacımaşlı Mahallesi'nde özel bir kurban kesim alanında gerçekleşti. Kasaplık yaptığı öğrenilen Doğan İçeloğlu, kurban kesimi sırasında kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren İçeloğlu, elindeki bıçağın üzerine düşerek yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri İçeloğlu'nu Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İçeloğlu hayatını kaybetti.

Doğan İçeloğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.